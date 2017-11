Burgemeester Close: "Zes personen opgepakt, twaalf geïdentificeerd na rellen in Brussel" ep

21u21

Bron: Belga 0 Photo News Tijdens een uitgebreid debat over de rellen van vorige week in Brussel heeft burgemeester Philippe Close (PS) vandaag op de gemeenteraad bekendgemaakt dat er intussen zes mensen zijn opgepakt en twaalf zijn geïdentificeerd aan de hand van videobeelden in het kader van de rellen van 11 november op de Lemonnierlaan.

De oppositieleden hadden heel wat vragen over het verloop van de rellen en het optreden van de politie op zaterdag 11 en dinsdag 14 november in de Brusselse hoofdstad. Zo werd er voor velen te laat ingegrepen en was er vooral verontwaardiging dat er bij het vernielen van de handelszaken op de Lemonnierlaan geen arrestaties volgden.

"Zes personen zijn gearresteerd na de rellen van 11 november en twaalf personen zijn geïdentificeerd aan de hand van de videobeelden die naar de politie werden gestuurd", vertelt burgemeester Close.

Ondertussen blijft de burgemeester volledig achter zijn politiekorps en de aanpak staan. Al benadrukt hij wel dat geen enkele Belgische politiezone gewaarschuwd had voor de mogelijke gevolgen van de wedstrijd tussen Marokko en Ivoorkust. Daardoor werden er geen speciale maatregelen genomen door de Brusselse politie.

Sportwedstrijd

"De diensten moeten veel waakzamer zijn voor de gevolgen van sportwedstrijden. We moeten onze nabijheid blijven versterken en zo informatie in de wijken inzamelen. Met het oog op het WK moet er inderdaad een coördinatie komen, want we zullen elke week zeges of verliezen hebben in Brussel", aldus Close.

Het debat op de gemeenteraad rond de onlusten wekte natuurlijk veel vragen op bij de oppositiepartijen. Zo vroegen Catherine Lemaitre (Ecolo-Groen) en Johan van den Driessche (N-VA) zich af hoe de Brusselse burgemeester de actie mee kon leiden vanuit Parijs, waar Close die avond een rugbywedstrijd had bijgewoond.

Duidelijke communicatie

"Dat ik niet aanwezig was, werd bekritiseerd, maar de communicatie was duidelijk en de permanentie was perfect, stond er in het rapport van de Algemene Inspectie. Ik stond in meteen contact met de korpschef en de operationeel directeur", aldus Close.

Het rapport van de AIG werd vrijdag 17 november op een persconferentie bekendgemaakt door minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Jan Jambon (N-VA) en nadien sprak minister van Justitie Koen Geens op basis van het rapport ook zijn onvrede uit over de Brusselse politie. Daar heeft de Brusselse burgemeester het moeilijk mee.

Zondebok voor politiek doel

"Het verslag van een complex feit werd in drie dagen samengesteld en dat verslag werd dan maar voorgesteld aan de pers zonder ook maar enig debat. Wat bezielt de minister? Moet dit leiden tot een betere werking? ", vroeg de Brusselse burgervader zich af. "Ik doe er alles aan dat het zich niet herhaalt, maar ik weiger dat Brussel als zondebok wordt aangeduid voor een politiek doel."

Wat niet ter sprake kwam in het rapport en eveneens op de gemeenteraad was de fusie van de politiezones. N-VA-gemeenteraadslid Johan van den Driessche, die afgelopen weekend nog stelde dat N-VA geen deel wil uitmaken van de Brusselse regering zonder fusie, en s.pa-gemeenteraadslid Ans Persoons haalden het kort aan in hun betoog, maar stelden er geen vragen over.

