Burgemeester Close blijft voorzitter van Brusselse 'super-vzw' ondanks belofte "het goede voorbeeld te geven" IB

04u47

In de nasleep van de Samusocial-affaire beloofde de nieuwe burgemeester Philippe Close schoon schip te maken. "Maar ik heb nooit gezegd dat ik zou opstappen bij Brussels Expo. Ik heb de voorbije jaren een groot aandeel gehad in de exploitatie en de uitbouw van de organisatie. Het is belangrijk voor continuïteit te zorgen." De Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) behoudt zijn sleutelrol in een cruciaal commercieel vehikel voor de organisatie van grote events en beurzen in de hoofdstad.

Na een fusieoperatie van een reeks stads-vzw's blijft hij aan boord als voorzitter van Brussels Expo, een super-vzw met 37 miljoen euro omzet die de expohallen op de Heizel en de concertzalen Paleis 12 en La Madeleine uitbaat. Dat bericht De Tijd vandaag.

In de nasleep van de Samusocial-affaire beloofde de nieuwe burgemeester schoon schip te maken. Hij zou de augiasstal van schimmige en weinig transparante vzw's uitmesten en het mes zetten in de massa, dik betaalde mandaten.

Close, een absolute mandatenkoning, wilde zelf het goede voorbeeld tonen. Hij zou enkel vasthouden aan een aantal mandaten die hij belangrijk vond voor zijn functie als burgemeester.

"Nooit gezegd dat ik zou opstappen"

"Ik heb nooit gezegd dat ik zou opstappen bij Brussels Expo. Ik heb de voorbije jaren een groot aandeel gehad in de exploitatie en de uitbouw van de organisatie. Het is belangrijk voor continuïteit te zorgen", klinkt het in een reactie.

De burgemeester zal zijn mandaat wel volledig gratis uitvoeren.