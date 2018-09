Burgemeester Brussel: "Vlaamse parkings worden leeggehaald om migranten te dumpen in Brussel" Redactie

15 september 2018

05u25 1 M igranten die worden opgevangen in het nationaal 'afhandelcentrum' in Steenokkerzeel, worden 24 uur later weer afgezet bij de Dienst Vreemdelingenzaken, vlak bij het Brusselse Maximiliaanpark. "Kan niet", vindt Brussels burgemeester Philippe Close (PS).

"Wat is dat nu voor beleid? De Vlaamse parkings leeghalen om migranten weer in Brussel te dumpen?" Vreemdelingenzaken vindt het de meest logische oplossing voor migranten die niet uitgewezen kunnen worden. "In Steenokkerzeel kijken we eerst wie we kunnen terugsturen naar hun land van herkomst of naar het land waar ze Europa zijn binnengekomen", zegt het kabinet van staatssecretaris Francken (N-VA). "Als we hen niet kunnen uitzetten, moedigen we hen aan asiel aan te vragen en te stoppen met proberen om Groot-Brittannië te bereiken. En dus zetten we hen af aan het asielloket." Close vreest een nieuwe toestroom aan migranten op zijn grondgebied. "Ik ga de premier hierover interpelleren. Ik kan me niet voorstellen dat hij hierachter staat."

Volgens Mario Thys, Brussels afgevaardigde voor politievakbond NPSV, creëert de politiek bewust een Belgische versie van Calais in het Maximiliaanpark. Lees er meer over in onze abonneezone. Proef nu 4 weken gratis.

Meer over Maximiliaanpark

Steenokkerzeel

politiek

demografie

illegalen

samenleving

immigratie

N-VA