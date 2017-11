Burgemeester Brussel: "Ordediensten hebben snel en koelbloedig gereageerd" SVM

13u41

Bron: Belga 0 BELGA De rellen van gisteravond zijn onaanvaardbaar. Dat vindt ook de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS). Hij heeft wel lof voor de snelle reactie van de ordediensten, volgens hem hebben ze "professioneel en behoedzaam" gereageerd. Oppositielid Bianca Debaets (CD&V) wijst echter op de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur. Hoe groot de ravage was, ziet u in onderstaand filmpje.

"De politie is zeer goed opgeleid en voorbereid, is koelbloedig gebleven en is dus snel kunnen tussenkomen. De schade bleef op die manier nog beperkt, al is ze altijd te groot voor de slachtoffers", klinkt het. Dat de politie te laat zou tussengekomen zijn in de getroffen winkels? "De prioriteit voor de ordediensten is in dit soort gevallen altijd het herstel van de orde."

Photo News Philippe Close.

Close gaat het parket vragen om de daders te vervolgen: "Voetbal moet een feest blijven en ik sta steeds open voor feestjes aan de Beurs. Maar wat gebeurd is, is geen feest maar een vernielpartij." Gisteravond zorgden zowat 300 mensen voor heibel vlak na de kwalificatie van Marokko voor de wereldbeker voetbal in Rusland.

BELGA Bianca Debaets.

"Buurt wordt geteisterd door straatbendes"

CD&V-gemeenteraadslid en Brussels staatssecretaris Bianca Debaets veroordeelt het geweld, maar wijst tegelijkertijd met een beschuldigende vinger naar het Brusselse stadsbestuur dat volgens haar de andere kant uitkijkt. "Het geweld op de politie en de aangerichte vernielingen zijn volstrekt onaanvaardbaar. Hier zijn geen excuses voor. Ik ben blij dat dit ook binnen de Marokkaanse gemeenschap scherp wordt afgewezen. Ik hoop dat de schuldigen streng gestraft worden.

"Verder is er dringend actie nodig in deze wijken: op amper 2 straten van de Grote Markt wordt de buurt geteisterd door straatbendes. Dealen, straatintimidatie, overvallen en inbraken zijn er schering en inslag. Elke Brusselaar weet dat. Waarom heeft het stadsbestuur de situatie zo laten escaleren?"

"Ik stel me vragen"

Debaets benadrukt dat ze veel waardering heeft voor de politie. "Maar net als vele andere Brusselaars stel ik me wel vragen. Waren er voldoende manschappen beschikbaar? Liep de samenwerking met de andere zones vlot? Waarom waren die dan niet sneller ter plaatse? Waarom zijn er geen arrestaties verricht? Wordt het zo niet erg moeilijk om de schuldigen voor de rechtbank te brengen en streng te straffen? Wellicht kunnen er lessen worden getrokken om herhaling te voorkomen."

Photo News Dominiek Lootens.

"Dit had dodelijk drama kunnen worden"

Brussels parlementslid Dominiek Lootens (Vlaams Belang) eist dat er "eindelijk eens ernstige maatregelen worden genomen tegen dit soort van terugkerend gratuit geweld in Brussel". De getroffen winkeliers in Brussel zijn volgens hem ook niet te spreken over het slappe optreden van de Brusselse politie. "We werden gecontacteerd door een winkeluitbater wiens zaak door de relschoppende allochtonen volledig werd vernield en waarvan de inboedel grotendeels werd gestolen. De daders hadden bijna een half uur de tijd om de winkel niet alleen te vernielen, maar zelfs ook om er brand te stichten. Boven woonden er ook mensen, dit had een dodelijk drama kunnen worden"