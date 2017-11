Burgemeester Brussel: "Geen slogans nodig, wel meer agenten" KV

Bron: Belga 0 Photo News DE Brusselse burgemeester Philippe Close. Brussel heeft geen nieuw plan, 'slogans' of 'gadgets' nodig, maar wel agenten. Dat heeft Brussels burgemeester Philippe Close donderdagavond gezegd op de RTBF in de nasleep van de rellen die afgelopen week in de hoofdstad zijn uitgebroken.

"Er zijn 400 agenten te weinig in Brussel, van wie 200 in de zone Brussel-Hoofdstad-Elsene. Dat is een kost van 25 miljoen euro, of 0,02 procent van de federale begroting", zo reageerde Close op vragen over het actieplan dat minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en zijn collega op Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) willen opstellen.

"Ik vraag nederig en stellig om niet met een actieplan, gadgets of slogans af te komen, maar met agenten", zo klonk het.

Een herleiding van het aantal politiezones in Brussel, door sommigen geopperd als een mogelijke oplossing, zou volgens Close uitmonden in "onnodige institutionele soep, met studies, grote hervormingen en seminaries".

Naast een versterking van het politiekorps wil Close een prioriteit maken van de strijd tegen het "onaanvaardbare" gevoel van straffeloosheid dat leeft bij sommige jongeren. Hij wijst ook het idee van de hand dat jongeren uit sommige wijken opgegeven zouden zijn door de autoriteiten.

In het vooruitzicht van het WK voetbal volgend jaar, waarbij in Brussel grote groepen supporters zullen bijeenkomen, oppert Close het idee om de Brusselse politie te laten ondersteunen door de Voetbalcel.-