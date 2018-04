Burgemeester Brakel veroorzaakt ongeval onder invloed, slachtoffer zwaargewond Redactie

20 april 2018

06u35

Bron: Het Nieuwsblad 155 De Brakelse burgemeester Stefaan Devleeschouwer (53, Open Vld) heeft positief geblazen na een aanrijding woensdagavond op de N8 in Sint-Maria-Lierde waarbij een andere man levensgevaarlijk gewond raakte. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

De burgemeester werd meteen aan een ademtest onderworpen, en blies positief. Zijn rij­bewijs is voor 15 dagen ingetrokken.

Het is niet duidelijk of het slachtoffer in zijn wagen zat of naast het voertuig stond. De dakwerker raakte hoe dan ook zwaargewond. In kritieke omstandigheden werd hij naar het Universitair Ziekenhuis in Gent overgebracht. Donderdagochtend was de man buiten levensgevaar, maar zijn verwondingen waren zo ernstig dat hij voorlopig nog niet ondervraagd kon worden.

De politie wilde gisteren niet meer details van het ongeval vrijgeven. Ze kon zich enkel baseren op de verklaring van de burgemeester en een aantal - mogelijk tegenstrijdige - getuigen.