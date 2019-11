Burgemeester Bilzen betreurt reacties na brand in toekomstig asielcentrum: “Verwerpelijk” LH

12 november 2019

09u20

Bron: Radio 1 64 Bilzens burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen) distantieert zich van de vijandige reacties op de opzettelijke brandstichting in een oud rusthuis waar Fedasil asielzoekers wil in onderbrengen. “Onaanvaardbaar”, zei hij deze ochtend op Radio 1.

‘Goed gedaan.’ of ‘Super, doe zo verder’. ‘Petje af, eindelijk iemand die het heft in eigen handen neemt’. De reacties op sociale media op de brand in Grote-Spouwen waren op zijn minst frappant te noemen. Ook Sauwens betreurt de commentaren. “Die reacties zijn verwerpelijk. We distantiëren ons daar volledig van. Dit is onaanvaardbaar, zowel de feiten als de reacties", aldus Sauwens in ‘De Ochtend’.

Op de vraag waar de negatieve en vijandige reacties vandaan komen, antwoordde Sauwens dat het “migratiethema zeer sterk leeft”. “Het vijandbeeld dat gecultiveerd wordt in bepaalde kringen vindt zijn weg naar de Vlaamse samenleving. We moeten daar nuance in brengen”, aldus Sauwens nog. Hij wil geen namen noemen, “maar wijst er wel op dat het migratiethema voor een aantal kringen zeer interessant is.” De Bilzense burgemeester verwijst ook naar twee protestacties die de voorbije weken georganiseerd werden in zijn gemeente. “Daar kwamen meer mensen van buiten Bilzen dan vanuit de gemeente zelf op af”, aldus Sauwens nog.

Sauwens zei ook nog dat de gemeente geen vragende partij was en pas in laatste instantie ingelicht werd over de plannen voor het asielcentrum, maar dat Bilzen “wel bereid is om mee te helpen aan de humanitaire opvang van mensen die geen dak boven hun hoofd hebben”. “Het merendeel zijn families die op de vlucht zijn. We mogen ons niet laten verontrusten door deze antireacties.”

Meer overleg met lokale besturen

Volgens de burgemeester was de locatiekeuze voor het asielcentrum “niet de beste”, maar is er ook geen ander alternatief”. “De beslissing is genomen op federaal niveau in het kader van een Europese en federale wetgeving die wij aanvaarden omdat het gaat over mensen in nood.” Volgens Sauwens moeten de lokale besturen in de toekomst “wel eerder in vertrouwen genomen worden voor overleg.” “De inpassing op lokaal vlak zou beter kunnen.”

Tot slot wordt het volgens Sauwens moeilijk al om vanaf half december asielzoekers op te vangen in het gebouw omdat er veel schade is. Er komen ook nog extra veiligheidsmaatregelen, zoals extra camera’s en politiecontrole, aldus Sauwens nog.

