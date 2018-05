Burgemeester Bart Somers begrijpt niet waarom Axalta fabriek sluit en wellicht 276 mensen op straat zet jv

17 mei 2018

21u48

Bron: belga 1 De Mechelse burgemeester Bart Somers (Open Vld) heeft samengezeten met de directie en de bonden van het bedrijf Axalta Coating Systems. Hij begrijpt de intentie tot sluiting niet, maar wil wel het personeel naar andere jobs helpen leiden. "Een geluk bij een ongeluk is dat er een hoogconjunctuur is, met enkele duizenden vacatures in de regio", aldus de liberaal.

Somers vroeg een gesprek aan met de werkgever en de werknemersorganisaties, uit bezorgdheid over de voorgenomen sluiting, die wellicht het verlies van 276 jobs betekent. Hij is niet opgezet met de beslissing. "Dit bedrijf zit zestig jaar in Mechelen en men noemt het een van de beste vestigingen in de groep. We begrijpen dit niet. Nog maar twee jaar geleden had men nog aangegeven dat men van de Mechelse vestiging misschien een 'centre of excellence' wou maken", klinkt het.

Somers verklaart zich daarom solidair met het personeel en wil hen zo veel als mogelijk helpen. "Bedrijven roepen om werknemers. In de regio zijn heel wat productiebedrijven met vacatures. Wel, hier zijn 276 werknemers die hooggeschoold zijn en die zich steeds flexibel hebben getoond."

In de mate van het mogelijke wil hij daarom een steentje bijdragen richting jobzekerheid, wat volgens hem "quasi zeker" in een ander bedrijf dan Axalta zal zijn. "We willen werkgevers motiveren sterk naar de mensen bij Axalta te kijken. Daarvoor nemen we contact op met werkgeversorganisaties en de VDAB. Daarnaast gaan we, waar we kunnen, faciliteren naar het zoeken naar nieuwe investeerders", stelt hij.

Somers wijst erop dat de gemiddelde leeftijd van de Axalta-werknemers ongeveer 45 jaar is. "Met deze hoogconjunctuur is dit het uitgelezen moment om ervoor te zorgen dat ook oudere werknemers kansen krijgen", besluit hij.