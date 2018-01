Burgemeester Bart De Wever: “Er is ‘feitelijke apartheid’ in Antwerpen” KVDS

22 januari 2018

08u24

Bron: Radio 2² 0 Volgens Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) is er in zijn stad sprake van “feitelijke apartheid”. Dat heeft hij gezegd tijdens de Burgemeestersmarathon op Radio 2. “Die ‘feitelijke apartheid’ neemt hand over hand toe, met groepen die náást elkaar leven. Wel in vrede, maar in apartheid.”

Antwerpen telt in totaal 175 nationaliteiten en écht samenleven is geen evidentie volgens De Wever. Er zijn wel evenementen die erin slagen om mensen van verschillende afkomst en culturen samen te brengen, zoals Borgerrio en de 10 Miles, maar dat lukt niet overal.

Blank

“Je hebt evenementen die echt 100 procent blank zijn”, aldus De Wever. “Ook waar je dat niet zou verwachten. Bijvoorbeeld de actie van Music for Life, de Warmathon. Dat is meer een blankathon, heb ik ooit lachend gezegd, waarbij niemand van de allochtone jongeren – en er zijn er toch veel in de stad – de connectie maakt met.”

Ook op de nieuwjaarsdrink van de stad waren er weinig gezichten te zien van mensen met een andere achtergrond. “Het is inderdaad niet in verhouding. Het is niet dat er géén mensen zijn van een andere origine of kleur, maar in verhouding toch veel minder”, aldus De Wever.

Kokers

Die 'feitelijke apartheid' is een realiteit volgens de burgemeester en ze is onder meer niet makkelijk aan te pakken. "We doen nochtans ons best. Maar mensen leven in kokers en komen daar niet makkelijk uit. Ze voelen zich niet verbonden en nemen dan ook niet deel", klinkt het nog.

"We moeten daarin meer investeren. Dat begint bij de mensen die binnenkomen. Een echt inburgeringsbeleid wordt pas recent gevoerd en dat is nu op kruissnelheid. Wij leren mensen de taal, maatschappelijke oriëntatie en wij proberen hen meer dan ooit te activeren. Maar de getallen waarover sprake, dat is enorm. Wij zijn begonnen met een aanzienlijke achterstand."