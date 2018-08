Burgemeester Aarschot geschokt: "Men moet zich echt eens bezinnen in Vlaanderen, dit kan gevolg zijn van onverantwoord taalgebruik door populistische politici" TT

28 augustus 2018

18u17

Bron: Belga, Radio 1 4 Burgemeester van Aarschot André Peeters (CD&V) reageert geschokt op het racistische incident in zijn gemeente. Eerder vandaag dook een filmpje op waarin te zien is hoe verschillende personen een zwarte 15-jarige jongen belagen en op de sporen duwen. Peeters wijst ook op "onverantwoord taalgebruik door extremistische en populistische politici", zo verklaarde hij op Radio 1.

"Dit is echt levensgevaarlijk en onaanvaardbaar. Hier hadden mensen ernstig gewond kunnen raken of erger", aldus Peeters. Hij vraagt dat het gerecht aan het incident "de juiste gevolgen geeft". "Ik reken erop dat het onderzoek van het parket volledig aan het licht kan brengen wat er juist gebeurd is en wat de aanleiding was", aldus de burgemeester. De 35-jarige man die de jongen een duw gaf, is alvast aangehouden op verdenking van opzettelijke slagen en verwondingen met racistisch motief. Hij verschool zich op de toiletten van het station.

Wat Peeters ook zorgen baarde, is "de racistische ondertoon die bij dit incident naar voren lijkt te komen". "Ik ben er trots op dat wij in Aarschot op een correcte manier met elkaar samenleven, hoe verschillend we ook zijn. We hebben dan ook geen nood aan mensen die dat onder druk zetten", aldus Peeters.

Op Radio 1 voegde Peeters er nog aan toe dat "als racisme echt de aanleiding is", bezinning dringend nodig is. "Dit kan gewoon niet in Vlaanderen. Er zijn nogal wat extremistische en populistische politici en mensen die verantwoordelijkheid moeten nemen in onze maatschappij. Dit soort zaken kunnen wel eens het gevolg zijn van onverantwoord taalgebruik daarrond. Als verantwoordelijke moet men echt eens kunnen zeggen: 'Hier is een lijn en die lijn is hier overschreden'."

Wie Peeters met zijn uitspraken bedoelt, maakte hij niet duidelijk.

