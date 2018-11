Burgemeester Aalst: “Slachtoffers Bende van Nijvel blijven achter met gevoel dat niet alles mag gezegd worden” TDM

09 november 2018

12u12

Bron: VTM NIEUWS 7 “Slachtoffers en nabestaanden blijven nu, meer dan ooit, met het gevoel achter dat niet alles mag gezegd worden.” Dat zei de Aalsterse burgemeester Christoph D’Haese op de herdenkingsplechtigheid voor de slachtoffers van de bende van Nijvel op de begraafplaats van Aalst. De burgemeester vroeg transparante communicatie, onder meer over waarom ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky volgens het federaal parket niet de “Reus” van de Bende was.

Bij de overval op de Delhaize in Aalst op 9 november 1985 kwamen acht mensen om het leven. Het onderzoek naar de Bende werd nieuwe kracht ingeblazen nadat ex-rijkswachter Christiaan Bonkoffsky volgens zijn broer op zijn sterfbed in 2015 gezegd had dat hij bij de Bende van Nijvel was. “Ik heb vorig jaar de hoop uitgesproken dat die onthullingen geen zoveelste kortstondige opflakkering zouden betekenen, geen zoveelste strovuur. Een jaar later moeten we bekennen dat de hoop van toen toch weer een eind in de richting van wanhoop is omgeslagen. Recent kregen we vanuit het parket te horen dat de zogenaamde Reus dan toch niet de Reus zou zijn”, zei D’Haese.

“Hij heeft het dan wel bekend op zijn sterfbed aan naaste familieleden. En ik denk ook niet dat er een mens ter wereld is die meer op zijn robotfoto lijkt dan die bewuste Bonkoffsky”, aldus de burgemeester. “Maar toch zeggen de speurders ons nu 99 procent zeker te zijn dat die man niet de reus is. Kan er alstublieft vanuit justitie transparant gecommuniceerd worden waarom men tot dit besluit komt? Slachtoffers en nabestaanden blijven nu, meer dan ooit, met het gevoel achter dat niet alles mag gezegd worden. Dat justitie rot is. En wie kan hen ongelijk geven?”

Minister van Justitie Koen Geens verdedigde het speurdersteam. “Dit onderzoek wordt zeer ernstig gevoerd. Dit is geen show”, zei Geens. “In de voorbije jaren hebben we zeker niet perfect gehandeld, maar we hebben oprecht geprobeerd met een aantal wetgevende maatregelen het onderzoek nieuw leven in te blazen. Justitie doet vandaag hard zijn best om alsnog de waarheid aan het licht te brengen.”

Vanavond om 20 uur trekt een witte mars door Aalst om aandacht te vragen voor alle slachtoffers.