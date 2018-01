Burgemeester Aalst laat Afrikaans feest van 300 man stilleggen KB

21 januari 2018

09u28

Bron: Eigen berichtgeving 6 Aalsters burgemeester Christoph D’haese heeft gisterenmiddag in Erembodegem een zaal laten ontruimen waar zo’n driehonderd feestvierders aanwezig waren. Dat laat hij weten op zijn Facebookpagina.

Het Afrikaans feest was aan de gang in de oude gebouwen van de Lidl op de Brusselsesteenweg. "Het is er onhygiënisch en al zeker niet toegelaten voor zoveel personen. De situatie is daar te onveilig voor. Daarom hebben wij in samenspraak met de politie van Aalst beslist om het feest stop te zetten en de zaal te ontruimen", aldus D’haese.

De ontruiming verliep vreedzaam en zonder problemen. Het is niet de eerste keer dat er daar problemen ontstonden. De feestvierders waren zeker niet allemaal afkomstig uit Aalst en zouden ook uit Brussel afgezakt zijn.