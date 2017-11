Burgemeester Aalst haalt zwaar uit naar justitie tijdens herdenking overval Delhaize: "We hebben recht op de waarheid" SPS

Bron: eigen berichtgeving, VTM Nieuws 0 BELGA Christoph D'Haese (N-VA), de burgemeester van Aalst, heeft tijdens de herdenkingsplechtigheid rond de Bende van Nijvel zwaar uitgehaald naar justitie. "Er zijn veel vragen die blijven. Wie liegt? Wij spreekt de waarheid? Wie zijn de mannen achter de robotfoto’s?", vroeg hij zich af.

Vandaag is het 32 jaar geleden dat er acht doden vielen bij de bloedige overval op de Delhaize van Aalst door de Bende van Nijvel. De stad Aalst houdt net als elk jaar een herdenking om de slachtoffers te eren. Onder meer minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en Christian De Valkeneer, de procureur-generaal van Luik, die het onderzoek naar de Bende van Nijvel leidt, zijn bij de herdenking aanwezig.

Tijdens een toespraak schuwde de Aalsterse burgemeester Christophe D'Haese de grote woorden niet. Hij haalde flink uit naar justitie. "U bent jarenlang verkeerd omgegaan met de slachtoffers en uiterst onprofessioneel met het onderzoek", klonk het onder meer. "Er zijn veel vragen die blijven. Wie liegt? Wij spreekt de waarheid? Wie zijn de mannen achter de robotfoto’s? Welke link is er met de toenmalige Rijkswacht en met de Groep Diane? En waarom precies is het bendedossier destijds overgeheveld naar Charleroi om er finaal begraven te worden? Wie gaf daartoe de opdracht? Wie het motief achter de Bende van Nijvel kent, komt automatisch uit bij de opdrachtgevers. We kennen nu waarschijnlijk een paar korporaals, maar we zijn – zoals enkele nabestaanden het onlangs treffend omschreven – pas echt geïnteresseerd in de generaals. We hebben recht op de juridische, de feitelijke en de menselijke waarheid."

