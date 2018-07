Burenruzie over hond zorgt voor petitie met meer dan 8.000 handtekeningen mvdb

03 juli 2018

18u49

Bron: Het Nieuwsblad 46 Een vrederechter moet zich morgen buigen over een opmerkelijke burenruzie in Marke (Kortrijk). Een Afrikaans gezin vraagt maatregelen omdat de Duitse herder van de buren hun kinderen bang maakt, meldt Het Nieuwsblad. Eigenares Anny C. vreest dat haar hond Boris een spuitje zal krijgen en is samen met Kortrijks Vlaams Belang-lijsttrekker Wouter Vermeersch een online petitie gestart. Die is al door meer dan 8.000 mensen ondertekend.

De buren ontkennen dat ze de hond dood willen, de buurvrouw moet haar hond gewoon in de hand houden, luidt het in de krant.

De hond loopt vaak los en brengt zo de kinderen in gevaar, zegt het moslimgezin. "De dierenbescherming heeft vastgesteld dat Boris een normale, ietwat schuchtere hond is, trouw aan zijn baasje", reageert VB'er Vermeersch. "De buurvrouw zegt ook dat de hond vanuit haar religieuze overtuiging onrein is, te dicht bij de omheining komt en dus hun kinderen, haar man en haarzelf én hun wasgoed onrein maakt."

Iets wat de buurvrouw in alle toonaarden ontkent. "Die hond moet helemaal geen spuitje krijgen. Wij zijn helemaal niet tegen die dieren. De buurvrouw moet op een goede manier met haar hond omgaan, en dat gebeurt nu niet. Wat als onze kinderen iets overkomt? De politie kan blijkbaar niets doen".

Baasje Anny C. was niet bereikbaar voor een reactie. Een vrederechter kan niet bevelen om een dier af te maken. In uitzonderlijke gevallen kan de procureur die beslissing nemen.