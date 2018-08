Burenruzie loopt fataal af in Bonheiden: 63-jarige bewoner dood aangetroffen in inkomhal Antoon Verbeeck HA

06 augustus 2018

11u40

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 57 In Bonheiden is gisteravond een dode gevallen bij een burenruzie. Het slachtoffer is een 63-jarige man, bevestigt het parket van Antwerpen, afdeling Mechelen. Buurtbewoners hoorden rond 22.15 uur twee schoten. Ooggetuigen zagen kort daarna een bebloed persoon in de gang van een appartementsgebouw liggen.

Lawaaihinder zou de oorzaak geweest zijn van het schietincident. De politie trof het slachtoffer dood aan in de inkomhal van het appartementsblok met naast hem een jachtgeweer. De man had een schotwonde in de lies. Een 44-jarige andere bewoner van het flatgebouw is gearresteerd. Zijn mogelijke betrokkenheid bij de feiten wordt nog onderzocht. De politie sluit echter niet uit dat de overleden persoon het wapen zelf hanteerde.

Dadelijk meer.