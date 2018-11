Burenruzie escaleert in Zeebrugge: man (40) valt buur (31) aan met boksbeugel, beiden opgepakt HA

10 november 2018

16u35

Bron: Het Nieuwsblad, KW 10 Een burenruzie is gisteren geëscaleerd in een zware knokpartij in een appartementsgebouw in Zeebrugge. Een van de twee buren liep daarbij een gapende wonde in het gezicht op. De vechtersbazen werden opgepakt voor verhoor, meldt Het Nieuwsblad.

B.A. (31) en M.D. (40) kregen het gisteren rond 8 uur ‘s ochtends met elkaar aan de stok in een flatgebouw in de Graaf Jansdijk, waar ze alletwee wonen. De jongste man kreeg van zijn buurman een slag in het gezicht met een boksbeugel en liep daarbij een gapende wonde op. Toen de politie aankwam, toonde het slachtoffer zich weerspannig ten aanzien van de agenten.



Beide vechtersbazen werden opgepakt. Het parket beslist vandaag wat er met ze moet gebeuren. De aanleiding voor de burenruzie is onduidelijk.