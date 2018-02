Buren verwittigen gezin met vier kinderen voor brand: "Alles op de zolderverdieping zijn we kwijt" Brandweer moet alles op alles zetten om drie andere rijhuizen te vrijwaren Robby Dierickx

11 februari 2018

11u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een woning in de Olmenstraat in Zaventem is sinds gisterenochtend onbewoonbaar na een uitslaande brand. De zolderverdieping is volledig vernield, terwijl de rest van de woning waterschade opliep. De bewoners, een gezin met vier kinderen, verblijven al zeker tot donderdag op hotel. De brandweer kon drie aanpalende woningen vrijwaren, al liep één van de huizen wel schade op aan het dak.

Gisteren omstreeks 10.40 uur kreeg de brandweer een oproep binnen over een schouwbrand in een woning in de Olmenstraat in Zaventem. Het was Sifan Bardous, die samen met haar man en vier kinderen van 8, 10, 13 en 18 jaar oud in de woning woont, die de brandweer verwittigde. "Eén van de buren was even voordien bij ons komen aanbellen omdat ze plots veel rook boven ons huis zag hangen", vertelt de vrouw. "Ik heb meteen alle kinderen naar buiten gehaald en daarna de hulpdiensten verwittigd."

Zolderverdieping

Toen de brandweer ter plaatse kwam, werd meteen duidelijk dat het niet om een schouwbrand, maar om een woningbrand ging. "Achteraan de woning kwamen de vlammen door het dak", zegt brandweerofficier Ronny De Laet. "We hebben dan ook meteen een extra ploeg opgetrommeld om het vuur te bestrijden. De zolderverdieping, waar zich een kinderkamer bevond en waar het vuur uitbrak, is volledig vernield. De rest van de woning liep door het blussen waterschade op. Daardoor is de woning onbewoonbaar. We hebben er ook alles aan moeten doen om de drie aanpalende huizen te vrijwaren."

Bij aankomst sloegen de vlammer door het dak Brandweerofficier Ronny De Laet

Alerte buren

Uiteindelijk bleek dat een deel van het dak van de aanpalende woning, die al een tijdje leeg stond, wat schade opliep. De bewoners van de zwaarst getroffen woning waren onder de indruk van de gebeurtenissen. "Alles wat op de zolderverdieping lag, zijn we kwijt", aldus nog Sifan Bardous, die sinds 2001 in de woning in de Olmenstraat woont. "Ook op de eerste verdieping is heel wat schade door het bluswater. Op de gelijkvloerse verdieping valt de schade al bij al nog mee. Maar we mogen ons gelukkig prijzen dat er geen gewonden vielen. Dat hebben we onder meer te danken aan de alerte buren, want zelf hadden we niet gehoord of geroken dat het aan het branden was."

Op hotel

"Het gezin werd na de brand opgevangen in het politiecommissariaat en kreeg eten via het OCMW", zegt Nils Meert, preventieambtenaar van de gemeente Zaventem. "Uiteindelijk vond de verzekeringsmaatschappij nog een kamer in een hotel in de omgeving, waar ze al zeker tot donderdag kunnen blijven. Al zal dat vermoedelijk nog verlengd worden gezien de zware schade aan de woning. De verzekeringsfirma tracht wel zo snel mogelijk een aannemer te vinden om het dak te dichten. Op het moment van de brand logeerden ook zeven familieleden uit Nederland in de woning. Zij keerden afgelopen weekend terug naar huis."

Hoe de brand is ontstaan, is momenteel nog onduidelijk. Mogelijk vatte één van de elektronica-apparaten op de zolderverdieping vuur.