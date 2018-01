Buren slaan alarm om doordringende geur, politie ontdekt dat zoon al maand naast overleden moeder leeft ep

In een appartement in Schaarbeek heeft de politie vorige week vrijdag een lugubere ontdekking gedaan. Agenten troffen er de stoffelijke resten van een vrouw van 80 aan, ze was al een maand overleden. Haar zoon woonde bij haar in en heeft nooit iemand verwittigd, dat melden Het Nieuwsblad en La Capitale. Hij verstopte zich in de kast toen de politie na klachten over een doordringende geur was binnengevallen.

De medebewoners van het appartementsgebouw in de Adolphe Marbotinstraat sloegen alarm nadat ze een stank in de gangen opmerkten, die van de vierde verdieping leek te komen. De buren verwittigden de huisbaas, die naar de politie belde.

De zoon, die volgens de medebewoners met een alcoholverslaving kampt, weigerde de deur te openen. Daarom riepen agenten de hulp van een slotenmaker in. Eens binnen merkten ze het lichaam van de vrouw op dat al in een verre staat van ontbinding was. De man had zich in de kast verstopt. Gedurende ongeveer een maand leefde hij naast de stoffelijke resten van zijn moeder. Volgens de medebewoners keek hij regelmatig te diep in het glas en kon hij agressief uit de hoek komen.

De zoon werd gearresteerd, maar is intussen weer op vrije voeten. Onderzoek zou hebben aangetoond dat de vrouw zeker al meer dan drie weken overleden is. Ook had ze enkele gebroken ribben. Het parket behandelt de zaak als een verdacht overlijden.