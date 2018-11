Buren redden vrouw uit woningbrand met ladder: “Echte heldendaad”

25 november 2018

Bron: Belga

In Honnay bij Beauraing (Namen) is een vrouw afgelopen nacht uit haar brandende woning gered door twee buren. Dat zegt burgemeester Marc Lejeune, die spreekt over een heldendaad.