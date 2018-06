Buren niet blij met gloednieuwe speeltuin in Hoboken: "Kinderen slaan elkaar tot bloedens toe" HA

22 juni 2018

14u47

Bron: ATV 0 Inwoners van de Meetjeslandstraat in Hoboken zijn niet opgezet met de komst van een gloednieuw speelplein voor hun deur. De jongeren veroorzaken lawaaioverlast en laten vuilnis achter, klinkt het bij ATV.

Een maand na de aanleg van het plein klaagt een aantal buurtbewoners steen en been over jongeren die zich niet kunnen gedragen. De kinderen maken veel lawaai en laten lege blikjes en drinkflessen achter. "Er werd ons een oase van rust beloofd, maar in de plaats daarvan kregen we een attractiepark", doen de inwoners hun beklag bij de lokale tv-zender.

"Het strafste wat ik hier gezien heb, was een bokswedstrijd voor m'n deur waarbij kinderen van een jaar of tien door oudere kinderen werden aangemoedigd om elkaar tot bloedens toe te slaan met bokshandschoenen", getuigt een buurtbewoner. De man is ook de lawaaioverlast beu. "Mijn kinderen konden niet meer studeren", zegt hij.

De politie rijdt geregeld langs het plein, maar dat vinden de buurtbewoners niet genoeg. Ze voelen zich geviseerd door de oudere jongeren en willen dat het district meteen maatregelen neemt. Ze hebben daarvoor een advocaat onder de arm genomen. Het districtsbestuur is alvast niet van plan om het plein te sluiten, meldt ATV nog.