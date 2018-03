Buren horen hoe dieren geslagen werden: bijna honderd honden en katten gered uit illegale kwekerij Alexander Haezebrouck

14 maart 2018

16u51

Bron: Eigen berichtgeving 990 In Beselare is een illegale hondenkwekerij met een grootschalige politieactie leeggehaald. Zeventig honden, zeven pups, elf volwassen katten en drie kittens leefden er in erbarmelijke omstandigheden. Alle dieren werden ondergebracht in Vlaamse asielen.

De actie kwam er na klachten van de buren. Die hoorden hoe de dieren geslagen en mishandeld werden. De kwekerij was volledig illegaal en de kweker zelf liep in Luxemburg en Frankrijk al veroordelingen op voor dierenverwaarlozing.

Volgens minister Ben Weyts past de controle perfect in de opgevoerde strijd tegen dierenmishandeling. De N-VA-minister heeft de inspectiedienst dan ook meer dan verdubbeld. "Het aantal inbeslagnames is flink de hoogte in gegaan: vorig jaar werden er elke maand gemiddeld 250 dieren in bescherming genomen", aldus Weyts.

"De pakkans voor dierenbeulen is flink verhoogd en zal nog verder verhoogd worden. We treden kordaat op waar het nodig is. De schrijnende situaties die we soms aantreffen, hebben geen plaats meer in een beschaafd land als Vlaanderen."