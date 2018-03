Buren horen hoe dieren geslagen werden: 70 honden gered uit illegale kwekerij Alexander Haezebrouck

14 maart 2018

16u51

In Beselare is een illegale hondenkwekerij met een grootschalige politieactie leeggehaald. Zo’n 70 honden die er in erbarmelijke toestanden leefden, werden gered en overgebracht naar verschillende asielen in Vlaanderen.

De actie kwam er na klachten van de buren. Die hoorden hoe de dieren geslagen en mishandeld werden. De kwekerij was volledig illegaal en de kweker zelf liep in Luxemburg en Frankrijk al veroordelingen op voor dierenverwaarlozing.