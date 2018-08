Buren en collega's geschokt na familiedrama in Varsenare: "Het leek een perfect gezin. Ze moet erg diep gezeten hebben" Vrouw brengt kinderen om het leven en rijdt tegen brug MMB SDVO HA

29 augustus 2018

17u43

Bron: Eigen berichtgeving, Krant van West-Vlaanderen, RTL Info 1084 In Varsenare, een deelgemeente van Jabbeke (West-Vlaanderen), wordt geschokt gereageerd op het familiedrama waarbij een moeder haar drie jonge kinderen om het leven bracht. Ook collega's van de vrouw, een verpleegster, zijn erg aangedaan door het nieuws. "Het leek een perfect gezin." B.W. reed vannacht omstreeks 2 uur met opzet tegen een brugpijler op de E40. Tegen de hulpdiensten verklaarde de vrouw dat ze haar kinderen thuis om het leven had gebracht. De hulpdiensten snelden naar de woning, maar konden enkel het overlijden van de drie jonge kinderen vaststellen.

Rond 2 uur 's nachts reed de vrouw, een verpleegster van rond de dertig jaar in het AZ Sint-Jan in Brugge, moedwillig tegen een brugpijler op de E40 in Oostkamp. Ze overleefde de klap en werd overgebracht naar het ziekenhuis.

In haar huis werden de levenloze lichamen van drie jonge kinderen teruggevonden. Alle hulp kwam voor hen te laat. Het gaat om een meisje van vier, een jongen van twee en een jongetje dat drie maanden geleden geboren werd. Volgens Sudinfo heten de kinderen Elise, Fabrice en Arthur. De vader van de kinderen, een treinbestuurder, zou op het moment van de feiten boven aan het slapen zijn geweest, aldus RTBF.

Babybezoek

In de buurt wordt geschokt gereageerd op de feiten. Een buurvrouw beschrijft het koppel en de kinderen als "zeer vriendelijk." "Ik heb een paar keer met hen gepraat. Hier zijn geen woorden voor. Je weet natuurlijk nooit wat er zich bij een ander gezin afspeelt, maar dit is erg", zegt de vrouw aan RTL Info.

Ook collega's van B.W. zijn erg aangedaan door het nieuws. "B. is zo een lieve persoon en leek echt gelukkig. Ik ben recent nog op babybezoek geweest. Het leek een perfect gezin. Ze moet blijkbaar erg in de put gezeten hebben. Ik kan enkel maar vermoeden dat ze leed aan een zware postnatale depressie", getuigt een collega aan de Krant van West-Vlaanderen.

Moeder opgepakt

De precieze omstandigheden van de feiten zijn nog onduidelijk. Ook over het motief van de vrouw is nog niets bekend. De onderzoeksrechter en een afstappingsteam zijn nog steeds ter plaatse. De vrouw is opgepakt. Het parket van Brugge meldt dat ze nog niet verhoord is.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.