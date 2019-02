Bureau voor medicinale cannabis krijgt groen licht in Kamercommissie kg

26 februari 2019

16u32

Bron: Belga 0 De kans is groot dat er een Cannabisbureau komt dat moet toezien op de teelt van cannabis voor medisch gebruik. De Kamercommissie Volksgezondheid heeft daarvoor vandaag bijna unaniem een wetsvoorstel goedgekeurd. De cannabis zou dienen voor patiënten voor wie traditionele medicijnen weinig of geen nut meer hebben. Maar om die te kunnen verstrekken is er een regeringsagentschap nodig.

Steeds meer landen erkennen het gebruik van cannabis voor medische doeleinden. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar mensen met MS of ALS, om pijn en spasmen te verlichten.



"Maar volgens het VN-verdrag inzake verdovende middelen kan cannabis enkel en alleen verstrekt worden voor medicinale doeleinden onder strikte overheidscontrole in de vorm van een regeringsagentschap", weet initiatiefneemster Els Van Hoof (CD&V), die samen met Nele Lijnen (Open Vld) het voortouw nam.

Bijna unaniem

Het regeringsbureau zou onder controle staan van het Federaal Geneesmiddelenagentschap (FAGG). Het moet de gronden vergunnen waarop de cannabisplant verbouwd mag worden, een vergunning verstrekken aan de telers en de volledige cannabisoogst beheren, en het behoudt een monopolie op de invoer en uitvoer van de cannabis. Nadien stelt het bureau de cannabis ter beschikking van apotheken en ziekenhuizen.

Het wetsvoorstel kreeg de steun van alle fracties - enkel N-VA onthield zich. Binnenkort moet ook de plenaire Kamer zich er nog over buigen. "Met dit voorstel maken we het eindelijk mogelijk om op een legale manier medicinale cannabis te produceren, onder strikte controle van de overheid. Zo kunnen we op een reële vraag inspelen in de medische wereld en van patiënten", besluit Lijnen.

Geen timing

Bij het FAGG valt te horen dat er wellicht nog een poos zal overgaan alvorens de eerste cannabis voor medicinale of wetenschappelijke doeleinden klaar is voor gebruik. "Ik durf er geen timing op plakken", zegt woordvoerder Olivier Christiaens. Zo'n cannabisplant is immers niet volgroeid van vandaag op morgen. Bovendien is het duidelijk dat er nog heel wat regelgevend werk aan te pas zal komen, zoals bijvoorbeeld rond de criteria voor vergunningen of rond de import en export.



Intern is wel al nagedacht over de uitvoering van het wetsvoorstel, al is nog niet alles concreet in kannen en kruiken. Wel is duidelijk dat het bureau binnen het FAGG zal worden gescheiden van de inspectieactiviteiten van het agentschap. Christiaens verwacht ook wel dat het FAGG daarvoor op zoek zal moeten gaan naar personeel met specifieke profielen. Rond inspectie en normering zou de ‘knowhow’ normaliter al in huis moeten zijn.