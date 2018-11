Buitenmuur Kortrijkse Academie in lichterlaaie VHS

06 november 2018

07u41

Een hevige brand aan de buitenkant van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten (KASK) in Kortrijk heeft afgelopen nacht voor opschudding gezorgd op de Houtmarkt. Het vuur werd iets na 23 uur opgemerkt.

Bij aankomst werd de brandweer geconfronteerd met metershoge vlammen aan een muur van het hoofdgebouw van de Academie. De brand was in een mum van tijd onder controle, al moesten de spuitgasten eerst wel twee ladders plaatsen om over een omheining te klauteren.

Het vuur woedde in een open berghok waar onder meer enkele grote vuilnisbakken stonden. Mogelijk ligt een slecht gedoofde sigarettenpeuk aan de oorzaak van de brand. De schade aan het gebouw zelf leek zich afgelopen nacht te beperken tot een deel van de gevel. Niemand raakte gewond.