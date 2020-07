Buitenlandse Zaken vraagt aanpassing kleurcode Luxemburg na diplomatieke rel IB

15 juli 2020

04u40

Bron: Belga 4 Na een diplomatiek relletje met Luxemburg vraagt Buitenlandse Zaken de experts om code oranje voor het groothertogdom aan te passen. Dat schrijft De Tijd vandaag.

De oranje kleurcode is gebaseerd op een stijging van het aantal besmettingen in vergelijking met België. Alleen hield die kleurcode geen rekening met het flink opgedreven aantal tests in het groothertogdom. Met meer dan 400 tests per 1.000 inwoners zit Luxemburg op een eenzame Europese hoogte. België bereikt met bijna 1 miljoen tests nog geen 100 op 1.000 inwoners.

Luxemburg voelt zich koud gepakt omdat het de aanbevelingen van Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie nauw opvolgt en de infectie opspoort via massale tests. Minister voor Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) en haar collega van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) werden daar persoonlijk op aangesproken door hun Luxemburgse collega's en kregen een gepeperde brief in de bus. "Het kan niet de bedoeling zijn Luxemburg daarvoor te straffen", klinkt het bij Buitenlandse Zaken.

Sterftecijfer al zes weken onveranderd

Luxemburg wijst er in de brieven op dat het sterftecijfer de jongste zes weken onveranderd bleef op nagenoeg 110 en dat nog maar drie pa­tiënten op de afdelingen intensieve zorg liggen. Een op de vijf Luxemburgers die positief testte, is een grensarbeider. 40.000 Belgen gaan dagelijks in Luxemburg werken.

