Buitenlandse Zaken raadt reizen naar Parijs opnieuw af: “Stel verblijf dit weekend uit” ttr

13 december 2018

13u18

Bron: belga, VTM Nieuws 6 De Belgische overheid raadt reizen naar Parijs komend weekend af wegens de geplande protesten van de ‘gele hesjes’. Touroperator Tui belooft alvast een integrale terugbetaling van de reiskosten.

In de Franse hoofdstad en elders in Frankrijk vinden zaterdag opnieuw acties plaats van de ‘gele hesjes’. Bovendien werd het land dinsdagavond opgeschrikt door de schietpartij in Straatsburg. De regering verhoogde nadien het veiligheidsrisico, hetgeen ook extra politiemanschappen kost.

Daarom moedigt Buitenlandse Zaken in Brussel alle reizigers aan om hun verblijf in de Franse hoofdstad dit weekend uit te stellen. “Als u naar Parijs komt, volgt u best de volgende voorzorgsmaatregelen: vermijd menigten en blijf weg van elke bijeenkomst, geef de voorkeur aan de arrondissementen van de linkeroever en ga niet naar symbolische plaatsen en andere toeristische gebieden, zoals de Arc de Triomphe, de Champs-Elysees, de Boulevard Haussman, de Concorde en de Bastille”, luidt het advies.

“Belemmer geen discussies”

Buitenlandse Zaken vindt het ook raadzaam om niet in het centrum van Parijs rond te rijden omdat verkeerslichten beschadigd zijn, wat soms chaotisch verkeer veroorzaakt. “Parkeer voertuigen in ondergrondse parkeergarages en niet op straat. Belemmer voorts geen discussies en andere controverses en verzet je niet tegen de politie”, aldus Buitenlandse Zaken.

De Belgische overheid verwacht de belangrijkste problemen in Parijs, maar het is mogelijk dat andere steden ook worden getroffen. “Voor alle reizen naar Frankrijk, met inbegrip van de overzeese departementen en gebieden, nodigen we reizigers uit om de voorzorgsmaatregelen te respecteren.”

Terugbetaling

TUI contacteert al zijn reizigers met afreis van 14 tot en met 17 december om hen te informeren over de situatie in Frankrijk. Reizigers krijgen de kans om hun reis te annuleren of uit te stellen naar een latere datum. “Alle bij TUI geboekte onderdelen van de reis (treinticket, overnachtingen, tickets voor musea of andere uitstappen) worden aan de reizigers terugbetaald in geval van annulering”, luidt het.

Ook Thomas Cook neemt contact op met zijn klanten. Ze kunnen hun reis kosteloos annuleren of de afreisdatum of locatie wijzigen. “We bekijken per klant want de wensen zijn”, klinkt het.

Vorig weekend raadde Buitenlandse Zaken reizen naar Parijs ook al af door de sociale onrust in het land.

