Buitenlandse Zaken dringt met nieuwe campagne aan bij reizende Belgen: “Registreer je online” kg

28 maart 2018

12u02

Bron: Belga 1 Met de paasvakantie voor de deur spoort het ministerie van Buitenlandse Zaken Belgen opnieuw aan om hun reis te registreren op Travellers Online. Een nieuwe campagne met onder andere Goedele Liekens moet het platform onder de aandacht brengen.

Vanaf woensdag promoten seksuologe en televisiepersoonlijkheid Goedele Liekens en RTBF-presentator en reporter Adrien Joveneau 'Travellers Online', de reiswebsite van Buitenlandse Zaken. Beiden zijn te zien in een filmpje dat verspreid wordt via de website en sociale mediakanalen van het ministerie.

In het filmpje vertelt Goedele Liekens dat ze veel reist als goodwill-ambassadeur van de Verenigde Naties. "Maar ik reis natuurlijk ook heel graag safe, en daarom registreer ik mij voor ik vertrek bij Travellers Online. Doe hetzelfde, dan kan Buitenlandse Zaken je beter en sneller helpen als het nodig is. You never know," luidt de boodschap.

350.000 geregistreerden

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders lanceerde de site in juli 2015. Sindsdien hebben 350.000 Belgen zich aangemeld. Het vaakst is dat voor reizen in de landen Turkije, Egypte, Spanje, de Verenigde Staten en Frankrijk. Nog te weinig Belgen hebben echter de reflex om Travellers Online in te vullen. Deze campagne moet daar verandering in brengen.