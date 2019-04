Buitenlandse Zaken bemoeit zich met "moeilijk en pijnlijk" dossier Poolse parentale ontvoering uit ‘Bargoens’ kv

10 april 2019

20u50

Bron: Belga 7 Buitenlandse Zaken zegt dat het de zaak rond een in België veroordeelde moeder, die met haar twee kinderen naar Polen is gevlucht, "dagelijks" opvolgt. De vrouw werd in België veroordeeld voor parentale ontvoering maar ontsnapt in Polen aan dat vonnis. Na de reportage in het VRT-programma 'Bargoens' kreeg de zaak ook op sociale media heel wat aandacht.

Een woordvoerder van de FOD Buitenlandse Zaken geeft geen details over het individueel dossier maar beklemtoont dat de zaak ernstig wordt genomen en "dagelijks wordt opgevolgd". Ook de FOD Justitie volgt de zaak op. Maar een oplossing voor Stefaan Van Rumst, de vader uit Lokeren die zijn elfjarige zoon en dochter van 8 al vier jaar niet meer heeft gezien, is er nog niet.

Zijn ex-vrouw zou ondergedoken leven in het land van herkomst maar lijkt nog geen uitlevering te moeten vrezen. De zaak wordt diplomatiek opgevolgd.



Een ereconsul, verbonden aan de Belgische ambassade, werd eerder wel gevraagd om een bericht over de parentale ontvoering van een Facebook-pagina te halen. "We geloven niet dat dossiers als dit met posts op sociale media worden opgelost", klinkt het nog bij Buitenlandse Zaken.