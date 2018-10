Buitenlandse truckers krijgen op snelwegparkings info over hun rechten SVM

06 oktober 2018

17u50

Bron: Belga 2 De Belgische Transportbond (BTB-ABVV) brengt dit weekend samen met de Roemeense truckersvakbond Sindicatul Lucratorilor din Transporturi (SLT) een bezoek aan verschillende snelwegparkings in Limburg en Antwerpen. Bedoeling is om buitenlandse vrachtwagenchauffeurs te informeren over hun rechten.

"Het grootste probleem voor hen is hun sociale leven", zegt BTB-voorzitter Frank Moreels. "Het is daarom dat we met de Europese transportvakbond vragen dat er een regelmatige terugkeer naar huis zou zijn, zodat zij de mogelijkheid hebben om een normaal sociaal leven te leiden."

"Daarnaast zijn er ook nog de slechte arbeidsvoorwaarden. Ze krijgen lonen die totaal niet in verhouding liggen tot het werk dat ze hier doen. Plus, ze leven vaak ook nog in zeer slechte omstandigheden op de parkings."

Naast die problemen worden de Roemeense chauffeurs ook nog heel vaak gedwongen om te knoeien met hun rust- en rijtijden. "Dat betekent dat ze oververmoeid zijn en dat is slecht voor hun gezondheid. Ze krijgen ongelukken en veroorzaken zo gevaar voor andere weggebruikers."

In het ziekenhuis geslagen

De bezoeken worden afgelegd in het bijzijn van Elena Frandes, de voorzitster van SLT. Zij heeft aan den lijve ondervonden hoe Roemeense chauffeurs beduveld worden. Vaak gebeurt dat door buitenlandse firma's die in Roemenië een virtuele zetel openen op een postbusadres.

Frandes komt ook op voor Roemeense chauffeurs die hun loon van de ene op de andere dag gehalveerd zagen worden. Als gevolg daarvan werd ze al eens het ziekenhuis ingeslagen.

"Concurrentie moet eerlijk gebeuren"

De vrouw hoopt nu leden te ronselen voor de vakbond, zodat een vuist gemaakt kan worden tegen de mistoestanden waarmee ze te maken krijgen. "Die bedrijven trekken zich helemaal niets aan van de manier waarop hun transporten uitgevoerd worden. We willen gegevens verzamelen en van de chauffeurs horen wat er echt gebeurt onderweg, zodat we die firma's daarmee kunnen confronteren. Hopelijk beseffen ze dan dat ze te ver gaan en zullen ze maatregelen nemen."

Samen met de Belgische Transportbond ijvert Frandes ervoor om een gelijk speelveld te bekomen wat sociale loonlasten en lonen betreft op Europees vlak. "Het is een feit dat de sociale dumping en de oneerlijke concurrentie er zijn door de open ruimte. Er is vrij verkeer en in principe mogen buitenlandse chauffeurs heel Europa bedienen als ze in orde zijn. Maar het speelveld is niet gelijk. Zowel de lonen, de sociale bijdragen als de belastingen zijn niet gelijk. We moeten naar een situatie gaan waar de concurrentie op een eerlijke manier kan gebeuren."