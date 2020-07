Buitenlandse toeristen blijven de weg naar België vinden ondanks coronacijfers: “We zijn niet de hellhole van de wereld” HAA

02 juli 2020

08u30

Bron: Belga 6 Ondanks de minder goede coronastatistieken blijven Europese vakantiegangers België zien als een aantrekkelijke en veilige reisbestemming. Dat blijkt uit een bevraging die Toerisme Vlaanderen heeft uitgevoerd. Uit de rondvraag blijkt ook dat de gezondheidscrisis de reisplannen van veel Nederlanders, Duitsers, Fransen, Zwitsers, Oostenrijkers, Italianen en Spanjaarden grondig beïnvloedt. Dat zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

De coronacrisis heeft een belangrijke impact op de toeristische sector, niet alleen in Vlaanderen, maar in heel Europa. Toerisme Vlaanderen heeft gepeild naar de reisplannen van Nederlanders, Duitsers, Fransen, Zwitsers, Oostenrijkers, Italianen en Spanjaarden. Uit de bevraging blijkt dat een ruime meerderheid van de reizigers zijn oorspronkelijke plannen voor de zomer heeft bijgestuurd. Bijna de helft doet dat onder meer uit vrees voor een besmetting met het coronavirus.

Italië, Spanje en Frankrijk

Uit de bevraging blijkt ook dat reizigers België wel blijven zien als een aantrekkelijke en veilige bestemming. "De vrees van de toeristische sector was dat we als een 'high risk-country' zouden gezien worden vanwege de coronarapportering", zo zei minister Demir in ‘De Ochtend’ op Radio 1. Maar ons land doet het dus lang niet slecht. Landen als Italië, Spanje en ook Frankrijk worden gezien als minder veilig. België wordt op hetzelfde niveau als Nederland ingeschat.

Vanuit Toerisme Vlaanderen vonden we het belangrijk om onze manier van rapporteren goed te duiden naar de buitenwereld Zuhal Demir (N-VA)

“Onze manier van rapporteren is wat ze is", zegt Demir. "Maar vanuit Toerisme Vlaanderen vonden we het belangrijk die goed te duiden naar de buitenwereld. We hebben tijdens deze crisis hoge sterftecijfers gehad, daar moeten we niet over liegen. Maar we zijn niet de ‘hellhole’ van de wereld. En die boodschap zijn we blijven meedelen in het buitenland. Met succes, zo blijkt", zegt Demir.

Natuur vs. steden

Omdat veel Europese vakantiegangers de voorkeur geven aan een vakantie in eigen land of in een buurland, wil minister Demir met "gerichte campagnes" mikken op de buurlanden Nederland, Duitsland, maar ook op Wallonië.

Uit de bevraging blijkt nog dat mensen vooral willen reizen naar rurale en groene bestemmingen. "We zien dat het aantal boekingen in groene regio’s opnieuw stijgt, maar in onze kunststeden is de bezetting nog niet wat ze moet zijn. We gaan die met gerichte marketingcampagnes in onder meer Nederland en Duitsland opnieuw op de kaart moeten zetten", aldus Demir.

