Buitenlandse speciale eenheden voortaan toegelaten in België kv

05 juli 2018

23u31

Bron: Belga 0 De Kamer heeft vandaag een wetsontwerp goedgekeurd dat in crisissituaties de interventie toelaat van buitenlandse speciale eenheden. Het gaat om een maatregel in de strijd tegen het terrorisme.

De interventie van zo'n buitenlandse dienst kan enkel in uitzonderlijke omstandigheden en op vraag van de Belgische politie, indien ze zelf niet over de nodige middelen beschikt om (alleen) in te grijpen.