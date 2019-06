Buitenlandse luchtverkeersleiders vinden weg naar opleidingscentrum skeyes ttr

26 juni 2019

09u53

Bron: belga 0 binnenland Het opleidingscentrum van luchtverkeersleider skeyes op zijn site in Steenokkerzeel heeft zijn eerste "schooljaar" achter de rug. Behalve een reeks eigen werknemers kreeg ook een Luxemburgse luchtverkeersleider in spe er zijn basisopleiding. En eind augustus worden er vijf studenten van de Nederlandse luchtverkeersleider LVNL verwacht. Dat blijkt vandaag uit gegevens van skeyes.

Het opleidingscentrum in Steenokkerzeel, "Entry Point North Belgium", werd in september vorig jaar geopend. Het is een joint venture tussen skeyes en de Scandinavische opleidingsacademie Entry Point North (EPN). Kandidaat-luchtverkeersleiders voor skeyes moesten tot dan een deel van hun opleiding in Zweden volgen, maar met het nieuwe centrum kan de volledige opleiding in België worden gegeven.

Sinds september vatten 29 kandidaat-luchtverkeersleiders hun basisopleiding aan in Steenokkerzeel (waarvan er intussen vier afvielen). Enkele honderden luchtverkeersleiders volgden een vervolgcursus- of ontwikkelingsopleiding, en ook technisch personeel werd bij "Entry Point North Belgium" bijgeschoold. Zowat honderd skeyes-werknemers gaven een of meerdere lessen.

Externe klanten

Al bij de opstart was het de bedoeling om ook opleidingen te verzorgen voor externe klanten. Zo nemen een personeelslid van Defensie en een van de Luxemburgse luchtverkeersleider ANA Lux deel aan de huidige basisopleiding tot luchtverkeersleider. En eind augustus start een specifieke basisopleiding voor vijf studenten van de Nederlandse luchtverkeersleider LVNL.

Binnenkort gaat voorts de basisopleiding van start van 21 nieuwe kandidaat-luchtverkeersleiders van skeyes. In het najaar volgt een nieuwe oproep tot kandidaten. "Onze joint venture kan opnieuw hoogstaande opleidingen aanbieden in eigen land. Daardoor kunnen we niet alleen onze opleidingscapaciteit maximaal benutten, maar vooral maximaal nieuwe luchtverkeersleiders en technische medewerkers aanwerven", stelt Joahn Decuyper, de CEO van skeyes, in een persbericht.