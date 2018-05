Buitenlandse chauffeurs met vervuilende wagen in lage-emissiezone straks toch beboet? ADN

24 mei 2018

16u50

Bron: Belga 2 Buitenlandse chauffeurs die zich met een vervuilende wagen in een lage-emissiezone (LEZ) begeven, zullen straks toch kunnen worden beboet. Dat wil althans het Europees Parlement.

In de transportcommissie van het parlement werd vandaag gestemd over de herziening van het Europese wegentolsysteem. Een amendement dat onder andere door Kathleen Van Brempt (sp.a) werd ingediend en mee werd goedgekeurd, moet ervoor zorgen dat steden die maatregelen hebben ingevoerd om het autoverkeer aan banden te leggen, in de toekomst ook buitenlandse chauffeurs kunnen straffen die de regels overtreden.

"Om chauffeurs die in overtreding zijn met de nieuwe richtlijn te kunnen beboeten, werd nu ook een automatische uitwisseling van gegevens tussen de lidstaten goedgekeurd", zegt Van Brempt. Daarmee wil de sp.a-politica met name het probleem aanpakken waarbij steden die een lage-emissiezone op hun grondgebied hebben, buitenlandse chauffeurs die met een vervuilende wagen de LEZ binnenrijden vaak niet kunnen beboeten, omdat ze hen niet kunnen identificeren. De Europese lidstaten zijn namelijk niet verplicht om persoonsgegevens uit te wisselen die gekoppeld zijn aan de nummerplaat. In het amendement staat dat de "grensoverschrijdende uitwisseling van informatie mogelijk" moet worden gemaakt.

"Steden als Antwerpen en Brussel, maar binnenkort ook Gent, zullen buitenlandse voertuigen die niet aan de LEZ-voorwaarden voldoen, nu toch een boete kunnen sturen", zegt Van Brempt.

De tekst moet wel nog worden goedgekeurd door de Europese lidstaten.