Buitenlandminister Goffin hekelt "toeristische concurrentie" tussen EU-landen KVDS

06 juni 2020

13u28

Bron: Belga 0 Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) zegt in een interview met La Libre Belgique dat hij de "toeristische concurrentie" betreurt waar verschillende Europese landen zich volgens hem aan bezondigen. Daags nadat de meeste EU-lidstaten hebben aangegeven op 15 juni hun grenzen opnieuw te willen openen, hekelt Goffin het gebrek aan coördinatie.

De Commissie doet al weken verwoede pogingen om de heropening van de Europese binnengrenzen te coördineren. Grensbeheer blijft een nationale bevoegdheid, maar ondanks de inspanningen op Europees niveau is tijdens de coronacrisis nog niet veel in huis gekomen van een gecoördineerd optreden, zegt Goffin zaterdag.

"Bepaalde landen doen aan een vorm van toeristische concurrentie. Als Italië als eerste de heropening van zijn grenzen op 3 juni aankondigde, dan was dat ook een oproep aan de toeristen", aldus Goffin.

Misverstand

"Omdat de situatie niet overal dezelfde was, heeft elk land deze crisis op zijn eigen manier aangepakt. Zo heeft het Groothertogdom Luxemburg nooit zijn grenzen gesloten. Duitsland ging over tot zeer strenge grenscontroles, maar was bij de eerste om voor een heropening te pleiten. Wij Belgen hebben voor een coherente Europese aanpak gepleit, maar die bleek manifest onmogelijk."





In het interview komt Goffin ook terug op het "misverstand" dat vorige week ontstaan is, toen de federale regering aankondigde dat familiebezoeken aan de buurlanden opnieuw mogelijk waren en dat er ook weer over de landsgrenzen gewinkeld kon worden, maar dat in tweede instantie niet mogelijk bleek voor wie de grens met Frankrijk over wilde. "Buitenlandse Zaken was niet rechtstreeks bevoegd. Minister (van Binnenlandse Zaken Pieter, red.) De Crem dacht dat het mogelijk was voor Belgen om zich voor familiebezoeken daarheen (Frankrijk, red.) te begeven, maar dat was niet het geval. We hebben deze verwarring in vier uur tijd opgelost."

Terwijl de meeste landen van de Schengenzone hun grenzen op 15 juni willen heropenen - Spanje wil wachten tot het einde van de maand - wordt er ook gesproken over het heropenen van de Europese buitengrenzen voor niet-essentiële verplaatsingen. Daarover zou de Commissie in de komende dagen een voorstel doen. De buitengrenscontroles werden op 17 maart ingevoerd en werden tot tweemaal toe verlengd, voorlopig tot 15 juni. Nu zou er gemikt worden op een geleidelijke heropening van de grenzen vanaf begin juli. "Ik blijf optimistisch dat Europa erin zal slagen een gemeenschappelijke datum te communiceren", aldus Goffin.

