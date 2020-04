Buiten paardrijden weer toegelaten? Het mag nog even niet JG

16 april 2020

16u44

Bron: Belga 14 Buiten paardrijden wordt opnieuw toegelaten, maar “enkel voor het welzijn van het dier”. Dat zou de Nationale Veiligheidsraad gisteren hebben beslist, zo stelt DéFI. De Franstalige partij zit mee in de Brusselse regering en heeft er onder meer de portefeuille Dierenwelzijn.

Volgens DéFI zal het weer toegelaten worden om buiten paard te rijden, “alleen voor het welzijn van het dier”. Ruiters zouden zich daarbij maximaal per twee mogen verplaatsen.

Het Crisiscentrum wil de versoepeling niet bevestigen en verwijst naar de publicatie vrijdag van een ministerieel besluit met de nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Woordvoerder Yves Stevens benadrukt dat de huidige regels van kracht blijven zolang de versoepeling niet aan bod komt in het ministerieel besluit.

Volgens de huidige regels is paardrijden enkel toegestaan op de eigen weide of piste, of in bepaalde gevallen op een eigen paard in de manege. Ritten buiten zijn verboden.

