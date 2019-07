Buiten 30 graden, -30 op het werk: zo voelt werken in de diepvriesafdeling van Colruyt LDW

23 juli 2019

19u25 8 We halen momenteel meer dan 30 graden in België, maar in de diepvriesafdeling van het distributiecentrum van supermarktketen Colruyt in Halle is het iets koeler... werknemers werken daar bij temperaturen die kunnen dalen tot -30 graden.

Werknemers krijgen om het uur een pauze om te recupereren van de koude temperaturen. Ze dragen dikke pakken, handschoenen en een warme muts. Joshua Moock werkt er al zes jaar, hij is operator. “Het verschil met de buitentemperatuur is momenteel zestig graden”, vertelt hij. “Wanneer je na het werk buitenkomt, zal je meer vermoeid zijn dan in de winter. En je reactievermogen is in het begin ook minder.” Toch doet hij het werk graag. “Werken bij deze temperaturen is iets waar je aan moet wennen, maar ik doe dat het liefst.”