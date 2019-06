Buikgriep kost Belgische economie jaarlijks honderden miljoenen euro's HR

26 juni 2019

16u15

Bron: Belga 0 Binnenland Acute gastro-enteritis of buikgriep kan de Belgische economie jaarlijks 210 miljoen tot zelfs 1 miljard euro kosten. Dat blijkt uit een onderzoek van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid. In de studie, die betrekking heeft op de periode 2010-2014, is ook rekening gehouden met de onrechtstreekse kosten van de ziekte.

Volgens het onderzoek, dat ook gepubliceerd werd in het wetenschappelijk vakblad Epidemiology and Infection, zijn er in België jaarlijks meer dan 10 miljoen gevallen van acute gastro-enteritis. Dat betekent dat elke Belg gemiddeld één keer per jaar getroffen wordt door die vorm van buikgriep. De ziekte leidt daardoor tot 465.000 raadplegingen van de huisarts, 28.000 opnames en 345 sterfgevallen. De rechtstreekse kosten lopen zo op meer dan 112 miljoen euro per jaar, zo stelt Sciensano.

De onrechtstreekse kosten, ten gevolge van de daling van de productiviteit, zijn moeilijker te becijferen. Het wetenschappelijke instituut hanteert daarvoor dan ook een veel grotere vork, gaande van 100 miljoen euro per jaar tot meer dan 1 miljard euro. Dat betekent dat de totale kosten van acute gastro-enteritis in België tussen de 210 miljoen en een beetje meer dan 1 miljard euro kunnen schommelen.

Basisregels

Sciensano wijst erop dat de aandoening vooral toe te schrijven is aan voedselintoxicaties en nauw contact met besmette personen. De instelling legt daarom de nadruk op enkele basisregels voor veilige voeding. Ze wordt gevraagd om op een nette manier met eten te werken, rauwe en bereide voeding te scheiden, voedsel goed te verhitten, de voeding op de juiste temperatuur te bewaren en veilige voedingsmiddelen te gebruiken.