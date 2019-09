Budget voor goedkope psycholoog amper benut IB

27 september 2019

05u56

Bron: Belga 4 Sinds april kunnen volwassen Belgen die een matig ernstige depressie, een angststoornis of een alcoholprobleem hebben, tegen verminderd tarief naar een geconventioneerde psycholoog gaan. Ze betalen maximaal 11 euro per sessie, in plaats van 50 euro of meer, mits een voorschrift van een huisarts of psychiater.

De federale overheid trok daarvoor 22 miljoen euro uit voor 2019, maar een groot deel van dat geld blijft liggen, schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en het Belang van Limburg vandaag.

In juni en juli werd drie vierde van het budget niet aangesproken. In de maanden daarvoor was dat nog meer. "Schrijnend", noemt Koen Lowet van de Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen dat.

“Manke communicatie”

Waarom de terugbetaling zo moeilijk opgestart raakt, is niet duidelijk. De psychologen zien twee problemen. "Zoals voorspeld, zijn niet veel psychologen ­bereid om te werken tegen het lage ­tarief van 45 euro voor 45 minuten dat de overheid voorziet", zegt Lowet. De communicatie rond de terugbetaling zou ook mank ­lopen. "Huisartsen verwijzen blind door, ze weten onvoldoende wie wel en niet meedoet. Soms moeten pa­tiënten dan toch de volle pot betalen."

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) wijst erop dat er vroeger geen ­enkele vorm van terugbetaling was voor psychologische hulp in de eerste lijn. "We starten van nul. Het is dus logisch dat het even duurt voor het project op kruissnelheid komt", zegt ze. Een team van wetenschappers moet het nieuwe systeem nu evalueren.