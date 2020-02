Buddy-werking wordt belangrijk onderdeel in inburgeringsbeleid: “Een persoon buiten etnisch-culturele club verdubbelt kansen op de arbeidsmarkt” AW

06 februari 2020

17u48

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) wil sterk inzetten op buddy-werking bij het Vlaamse inburgeringsbeleid. Dat zegt hij na een werkbezoek aan het Gentse integratie-agentschap IN-Gent. "Als je één persoon buiten je etnisch-culturele club hebt, kan dat je kansen op de arbeidsmarkt verdubbelen", zegt de minister.

Somers omschrijft de buddy-werking als een "belangrijk, innoverend onderdeel van het inburgeringsbeleid dat ik wil uittekenen". Daarbij worden nieuwkomers voorgesteld aan vrijwilligers die hen helpen met alledaagse verplichtingen of gewoon tijd met hen doorbrengen.



Dat is nodig "om nieuwkomers een kans te geven om het Nederlands te oefenen", zegt Somers. "Maar ook om de mensen een netwerk aan te bieden. Zodat ze sneller in onze samenleving kunnen inpassen."

Onderzoek

De minister verwijst naar een onderzoek van de KU Leuven naar kansen op de woning- of jobmarkt. "Als je één persoon buiten je etnisch-culturele club hebt, kan dat je kansen op de arbeidsmarkt verdubbelen", zegt Somers. "Vooral het engagement valt me op", zegt Somers over de buddy-werking in Gent. "Hier is veel goodwill. Op een aantal punten is het heel innoverend. Dat inspireert voor een goed beleid."

Actievoerders

Gisteren werd in Gent nog een informatiemoment van Fedasil bruusk verstoord door de extreemrechtse organisatie Voorpost. Die voerde actie aan de Reno, een opvangboot waar vanaf volgende week zowat 250 asielzoekers worden ondergebracht.

"Er kan maatschappelijk debat zijn. Dat is het recht van iedereen", zegt Somers over die actie. "Maar met geweld, intimidatie of vandalisme? Dat is verwerpelijk. Het gaat vaak over mensen die de mond vol hebben van het verdedigen van onze westerse waarden. Dat gedrag gaat daar regelrecht tegen in.”