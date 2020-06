Bubbels uitgebreid naar 10 personen per week en horeca mag open tot 1 uur ‘s nachts: deze nieuwe versoepelingen zijn vanaf maandag geldig Koen Van De Sype

03 juni 2020

16u47 0 Maandag gaat de derde fase in van de versoepeling van de coronamaatregelen. Premier Sophie Wilmès (MR) gaf na de afloop van de Nationale Veiligheidsraad uitleg bij de nieuwe richtlijnen die vanaf 8 juni geldig zijn en die ons wat meer vrijheid moeten geven. Onder meer onze bubbels worden groter en de horeca mag de deuren weer open, tot 1 uur ‘s nachts. Een overzicht.

De coronacijfers zijn beter dan verwacht, zo meldde Wilmès. Dat heeft ook een effect op de richtlijnen. “De aanpak wordt nu anders”, klinkt het. “Het is niet meer zo dat alles verboden is, met enkele uitzonderingen. Het uitgangspunt wordt nu onze vrijheid. Alles is toegestaan, op enkele uitzonderingen na.”

Bubbels worden flink uitgebreid

Onze bubbels worden uitgebreid. Je mag nu contact hebben met 10 verschillende personen per week. Dat wordt per individu bekeken en kan dus elke week veranderen. “Doe activiteiten liefst buiten en anders in een voldoende geventileerde ruimte”, aldus Wilmès. “Neem extra voorzorgen bij mensen die in een risicogroep zitten en houdt hygiëneregels zoals handen wassen in ere.”

Social distancing blijft aangeraden, maar niet voor gezinsleden, kinderen onder de 12 jaar onder elkaar en mensen uit de uitgebreide bubbel. In de andere gevallen moet je een mondmasker dragen.

Als je iets in groep doet, mag die nooit groter zijn dan 10 personen, kinderen inbegrepen.

Bedrijven

Alle bedrijven mogen hun activiteiten hervatten, maar met de nodige maatregelen die de werknemers beschermen. Telewerk wordt aanbevolen waar mogelijk.

Horeca

De horeca mag deels weer open, met uitzondering van speelhallen en casino’s. Die laatste moeten nog geduld hebben tot 1 juli. Dat geldt ook voor receptiezalen. Daar zullen maximaal 50 gasten aanwezig mogen zijn. Het nachtleven, discotheken en fuiven zijn niet toegelaten vóór eind augustus.

Cafés, bars en restaurants mogen wel open op 8 juni, maar ze moeten nauwkeurige richtlijnen volgen. Zo moet er 1,5 meter tussen de tafels zijn, mogen er maximaal 10 gasten aan een tafel plaatsnemen, moet iedereen aan tafel bediend worden en moeten obers mondmasker dragen. Alle zaken mogen openblijven tot 1 uur, iets wat voortaan ook geldt voor de nachtwinkels.

Cultuur

Alle activiteiten zonder publiek kunnen hervat worden, voor de andere is het wachten tot 1 juli. Er zullen nog specifieke regels volgen voor het publiek, onder meer rond het bewaren van de sociale afstand. Het publiek zal uit maximaal 200 mensen mogen bestaan.

Ook de cinema’s mogen pas op 1 juli openen. Iedereen moet ervoor zorgen dat er ook geen grote bijeenkomsten plaatsvinden buiten de zalen. Het dragen van mondmaskers is sterk aanbevolen.

Sport

Sporten mogen hervatten, zonder onderscheid: trainingen, wedstrijden, indoor en outdoor. Ook fitnesszalen mogen weer open als ze de nodige veiligheidsmaatregelen volgen.

Contactsporten zoals judo, basket en voetbal moeten zich beperken tot contactloos trainen. Kleedkamers en douches blijven niet toegankelijk. Ook zwembaden blijven voorlopig dicht. Vanaf 1 juni wordt echter alles toegelaten met de nodige maatregelen. Er mag bij het sporten publiek aanwezig zijn, maar wel alleen zittend.

Sporten in groep blijft ook toegelaten, met maximaal 20 personen en een coach. Vanaf 1 juli wordt dat opgetrokken naar 50 deelnemers, maar met in acht name van een veilige afstand.

Religie

Religieuze diensten mogen hervat worden, maar met een veiligheidsafstand en maximaal 100 aanwezigen, ongeacht de oppervlakte. Vanaf juli wordt het maximum opgetrokken tot 200 aanwezigen. Er is een verbod op riten met fysiek contact.

Vakantiemaanden

Reizen mag weer vanaf 8 juni. Uitstappen in België - één of meerdere dagen - mogen weer.

Vanaf 15 juni gaan de grenzen open voor wie reist binnen de EU, Schengen en naar de UK. Elk land beslist zelf of het de grenzen opent en welke de voorwaarden daarvoor zijn. De situatie in elk land van bestemming vind je op de site van Buitenlandse Zaken. Reizen buiten Europa wordt later op Europees niveau beslist.

Pretparken mogen pas open vanaf 1 juli.

Evenementen

Kermissen en dorpsfeesten zijn verboden tot 1 augustus. Massa-evenementen zoals eerder al aangekondigd tot 31 augustus.

Fase 4 en 5 van de versoepeling is voor juli en augustus, als de epidemiologische situatie het toelaat.