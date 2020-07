Bubbel van vijftien blijft behouden: “Maar dat blijft enkel zo als iederéén die regel opvolgt” SVM

23 juli 2020

14u11 0 De bubbel van vijftien blijft voorlopig behouden, maar premier Sophie Wilmès benadrukte dat het hier niet om een definitieve verworvenheid gaat. Die regel kan in de toekomst dus ook weer teruggedraaid worden, naar bijvoorbeeld tien personen.

“Veel te veel mensen hebben contact met meer dan vijftien personen per week”, stelde Wilmès. “Ik leg er de nadruk op: vijftien per week, niet per dag dus. Het blijft heel belangrijk om het aantal contacten tot een minimum te beperken. Bovendien moeten we in staat zijn om de personen op te sommen die we gedurende die week gezien hebben. Ofwel heeft u een goed geheugen, ofwel moet u die personen noteren. Dit is belangrijk om later de contactopsporing te vergemakkelijken.”

“Ik weet dat er sprake was om de sociale bubbels van vijftien naar tien personen te verkleinen”, ging Wilmès verder. “Doel hiervan was om een waarschuwing uit te sturen. De realiteit blijft echter dat we de sociale bubbels kunnen behouden, op voorwaarde dat iederéén de regel van vijftien opvolgt. Iedereen moet begrijpen dat die bubbel van vijftien zeker niet definitief is en dat het behoud hiervan afhangt van het gedrag van alle burgers. Verpest voor een paar uur ontspanning niet alle inspanningen die u tot nu toe geleverd heeft.”

Vaccinoloog Pierre Van Damme en viroloog Marc Van Ranst hadden er eerder voor gepleit om die fameuze bubbel toch weer in te perken. Waarom de beslissing er dan toch niet gekomen is? “Het zijn afwegingen die we gemaakt hebben”, vulde minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem aan. “Ik ben ervan overtuigd dat heel wat mensen wel degelijk tellen. In alle leeftijdscategorieën ken ik personen die heel nauwkeurig bijhouden wie ze ontmoeten en waar dat gebeurt.”

