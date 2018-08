Brutale home invasion in Temse: slachtoffers bedreigd, geslagen en vastgebonden rvl

30 augustus 2018

12u24

Bron: Belga 0 De politie heeft woensdagavond twee mannen opgepakt op verdenking van een brutale home invasion in het Oost-Vlaamse Temse. Dat meldt de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. Twee slachtoffers werden bedreigd met een vuurwapen en een mes, geslagen en met tape vastgebonden.

De feiten gebeurden gisterenavond rond 20.45 uur in een woning in de Nijverheidsstraat in Temse. Twee gemaskerde mannen drongen via de achterdeur de woning binnen, zegt het parket. "De bewoner en een vriend die ook aanwezig was, moesten onder bedreiging van een handvuurwapen en een mes op de grond gaan liggen. Ze werden geslagen en hun handen en voeten werden met tape vastgebonden. De verdachten verlieten met een buit de woning." De slachtoffers liepen verwondingen op en zijn een tijdlang arbeidsongeschikt.

Een getuige kon de Nederlandse nummerplaat noteren van de vluchtwagen, een grijze Volkswagen. Het voertuig werd daarna opgemerkt op de E17 richting Antwerpen en anoniem achtervolgd. De wagen kon veilig worden geïntercepteerd op de E19/A1 richting Nederland, zegt het parket. Dat gebeurde onder meer met de hulp van het Snelle Respons Team van de lokale politie Antwerpen.

De twee verdachten, een 30-jarige man uit Temse en een 31-jarige man uit Nederland, werden opgepakt. Ze worden vrijdag voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Dendermonde.