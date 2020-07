Brutaal geweld en onverantwoorde opdrachten: para-rekruten mishandeld tijdens opleiding SPS

09 juli 2020

10u34

Bron: Belga 8 In het trainingscentrum van de Belgische paracommando's in Marche-les-Dames (Namen) zijn rekruten regelmatig mishandeld door hun instructeurs. Dat zeggen drie paracommando's en een oud-paracommando anoniem aan De Morgen. Het gaat van onverantwoorde opdrachten tot brutaal en zinloos geweld.

De Morgen haalt acht concrete voorbeelden aan van misstanden bij de para-opleiding. Een van de verhalen gaat over de drie instructeurs die in 2015 klappen uitdeelden aan enkele rekruten. Het parket van Namen bood de drie instructeurs in januari 2017 een minnelijke schikking aan, maar slechts een van hen betaalde die tijdig. De andere twee verschenen onlangs voor de rechtbank in Leuven, die normaal volgende week vonnist.

Ook in een andere geval kwam het volgens De Morgen tot een gerechtelijk onderzoek. In juli 2016 werd een opdracht georganiseerd waarbij rekruten hardhandig werden vastgebonden met plastic straps en neergezet in een koeienstal. De groep werd in twee verdeeld, Nederlandstaligen en Franstaligen. In de Franstalige groep liep het vervolgens uit de hand: de instructeurs begonnen hun rekruten urenlang uit te schelden en onder meer op het hoofd te slaan.

Getrokken wapen

Uiteindelijk werden de rekruten losgemaakt en mochten ze in groepjes de boerderij verlaten om op eigen kracht hun weg terug te vinden naar Marche-les-Dames, zonder te worden opgemerkt door de instructeurs. Drie rekruten werden al snel onderschept en ook daarbij kwam het tot geweld. Het brute tafereel deed getuigen schrikken en sommigen kwamen verhaal halen. Er ontstond ruzie en een instructeur trok zijn wapen om buurtbewoners te verjagen. De politie moest ter plaatse komen, waarna de gewapende instructeur verklaarde dat hij met een mes bedreigd werd.

Een intern onderzoek kwam er pas zes maanden later, maar dat leverde weinig of niets op. Het kreeg geen verder gevolg en justitie werd niet geïnformeerd. Een verbolgen paracommando, die het verhaal via via opving, deed dat uiteindelijk zelf in 2018. Het federaal parket voert momenteel een onderzoek. Al gaat dat traag: een aantal getuigen is nog niet gehoord.

Liever kwijt dan rijk

Volgens de paracommando's die aan De Morgen getuigden, volstaat de aanpak van de legerleiding om het probleem in de kiem te smoren, niet. Volgens een van hen is het probleem onder meer dat de eenheden instructeurs moeten detacheren. "En wie sturen ze? Niet hun beste krachten, maar de mannen die ze liever kwijt dan rijk zijn." Daarnaast hebben sommige instructeurs weinig ervaring en is er onvoldoende in scholing voorzien, luidt het.

In een reactie aan De Morgen zegt Defensie dat ze zich niet wil mengen in lopende gerechtelijke onderzoeken. "Weet dat we elk gebrek aan respect tegenover onze rekruten afkeuren. Indien in het verleden onderrichters hun boekje te buiten zijn gegaan, betreuren we het en we stellen alles in het werk om dit in de toekomst te vermijden", luidt het.