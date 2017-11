Brusselse winteropvang van Samusocial en Rode Kruis van start ep

10u30

Vanaf vandaag kunnen daklozen die bij de koude temperaturen op straat leven in Brussel terecht in een van de 1.000 bedden die daklozenorganisatie Samusocial deze winter voorziet. De federale overheid neemt samen met de Franstalige vleugel van het Rode Kruis 300 plaatsen voor zich in een centrum in Haren om het financieel noodlijdende Samusocial bij te staan.

Bovenop de 388 plaatsen die Samusocial het hele jaar door beschikbaar stelt, zorgt het Winterplan van de daklozenorganisatie voor 600 bijkomende plaatsen. Daarvan bevinden er zich 300 in het centrum in de Koningsstraat, in de buurt van de Kruidtuin, en 300 in het gebouw op de Poincarrélaan in Anderlecht, waar doorheen het jaar permanent 110 plaatsen ter beschikking zijn.

"Vanavond gaan de 300 plaatsen aan Poincarrélaan open. De plaatsen aan de Koningsstraat komen er later bovenop als die van de Poincarré volledig bezet zijn", vertelt Samusocial-woordvoerster Marie-Anne Robberecht.

De federale overheid voorziet samen met het Rode Kruis nog eens in 300 plaatsen in Haren, waardoor er deze winter 1.300 bedden ter beschikking staan van de daklozen.

Om de drukte tijdens het Winterplan op te vangen, doet Samusocial een beroep op een zestigtal extra medewerkers. Toch blijven de verminderde budgetten en het wegvallen van de federale subsidie van het grootstedenbeleid Samusocial parten spelen. De Brusselse daklozenorganisatie kan enkel een mobiel dagteam garanderen, terwijl het nachtteam niet elke dag uitrijdt.