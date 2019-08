Brusselse Wetstraat donderdag decor van afterwork voor betere luchtkwaliteit PVZ

20 augustus 2019

11u24

Bron: Belga 0 Burgerbeweging Bruxsel'Air, Critical Mass en de Franstalige fietsersbond GRACQ vragen donderdag om 18.00 uur aandacht voor betere luchtkwaliteit met een 'afterwork' in de Wetstraat. Voor de actievoerders is het bovendien het geschikte moment om aan de nieuwe Brusselse regering een verzoek voor te leggen om de Wetstraat terug te dringen naar drie baanvakken.

De actievoerders vinden dat de Wetstraat als belangrijke Brusselse verkeersader de luchtvervuiling en het op de wagen gerichte mobiliteitsbeleid perfect illustreert. De voetgangers, fietsers en "steppers" hebben er te weinig plaats, terwijl de wagens vier rijvakken hebben. Dat is niet alleen een probleem voor de luchtvervuiling, maar het is een gevaarlijke situatie die vaak tot ongelukken leidt, aldus de activisten.

De Wetstraat wordt als protest daarom donderdag het decor van een 'luchtkwaliteit-afterwork'. In 2017 werd er al een soortgelijke actie gehouden in de Wetstraat. Er kwamen toen op twee rijvakken 400 Brusselaars samen met planten, ligstoelen, picknicktafels en drank voor een feestelijk aperitiefmoment.

Herinrichting

In de straat zijn er momenteel werken aan de gang, volgens de actievoerders dus het ideale moment om hierna een herschikking met drie rijvakken en meer plaats voor de zwakke weggebruikers uit te testen. Volgens hen een aanpassing die in lijn zou zijn met het gewestelijke mobiliteitsplan “Good Move”.

Of we ons nu richten op het bestrijden van luchtvervuiling, de klimaatverandering of onze stad leefbaarder willen maken voor iedereen, de Wetstraat herinrichten lijkt ons in ieder geval een sterk signaal waar Brussel nood aan heeft”, stelt het burgercollectief Bruxsel’Air.