Brusselse werkloosheid zakt naar laagste peil in 25 jaar HR

03 mei 2018

13u21

Bron: Belga 5 De werkloosheidsgraad in het Brussels hoofdstedelijk gewest is in april uitgekomen op 15,9 procent of het laagste niveau in 25 jaar.

Het is al van 1993 geleden dat de werkloosheidgraad onder de 16 procent noteerde in april, zo meldt de gewestelijke arbeidsbemiddelingsdienst Actiris. De hoofdstad telde eind vorige maand exact 89.367 niet-werkende werkzoekenden. Het gaat om de 42e opeenvolgende daling van de werkloosheid (-3.381 of -3,6 procent op een jaar tijd). "In vergelijking met april 2014 daalde het aantal werkzoekenden met 19.964 (- 18,3 procent).

De jongerenwerkloosheid daalde voor de 59e maand op rij, tot een jeugdwerkloosheidgraad van 22,9 procent. Het gaat om 8.760 jonge werkzoekenden, of 520 minder dan een jaar eerder. "Sinds 2014 is het aantal jonge werkzoekenden in Brussel gedaald met 33,8 procent, wat neerkomt op een daling van een derde in vier jaar (-4.466)."