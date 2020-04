Brusselse Vijfhoek verandert in woonerf tijdens lockdown IB

21 april 2020

01u56

Bron: Belga 0 De Stad Brussel wil de hoofdstedelingen meer ruimte te geven tijdens deze coronacrisis: alle straten in de Vijfhoek, de wijk binnen de Kleine Ring, worden woonerven. Dat houdt in dat voetgangers overal voorrang hebben en de volledige breedte van de straat mogen gebruiken om zich te verplaatsen. Autoverkeer blijft mogelijk met een maximumsnelheid van 20 kilometer per uur. Dat melden Le Soir en Bruzz.

De maatregel wordt eind april of begin mei van kracht, zo melden beide media. Er zullen verkeersborden geïnstalleerd worden en de politie zal toezicht houden op de naleving van de regels.

De verkeerslichten in de Vijfhoek gaan overal oranje knipperen, behalve op de Koningsstraat en de Regentschapsstraat omdat daar trams rijden.

"Het is een maatregel die zal evolueren," zegt burgemeester Philippe Close (PS). "De politie houdt het in de gaten en op basis van de ervaringen en de risicozones kunnen er gaandeweg snelheidsremmers zoals bloembakken of betonblokken geplaatst worden.

Met het Vijfhoek-woonerf wil de Stad ook anticiperen op een versoepeling van de coronamaatregelen door de nationale veiligheidsraad vanaf begin mei. Ook het Ter Kamerenbos blijft nog een hele tijd autovrij, mogelijk tot het einde van de zomervakantie. Het bos is afgesloten sinds 19 maart.

“Gevaarlijke beslissing”

Oppositielid David Weytsman (MR) spreekt van een "gevaarlijke en gemediatiseerde beslissing: "Praten over nieuwe ontmoetingsplekken op het moment van de lockdown is riskant: het stadscentrum mag geen massa-ontmoetingsplaats worden, zoals het Ter Kamerenbos geworden is door de unilaterale beslissing van de burgemeester om het autovrij te maken", klinkt het.

Ook Didier Wauters (cdH) heeft zijn twijfels, met name over het respect voor de 20 km/u-limiet. "Het feit dat voetgangers over de weg kunnen lopen terwijl het autoverkeer zelfs tot 20 kilometer per uur wordt afgeremd, lijkt me roekeloos, zelfs gevaarlijk. En dat trams en bussen ook beperkt zijn tot 20 kilometer per uur lijkt me toch best problematisch.”