Brusselse universiteit blijft bij eredoctoraat voor Britse regisseur, ondanks afkeuring door premier

26 april 2018

Bron: Belga 1 De Brusselse universiteit ULB blijft erbij dat de Britse regisseur Ken Loach, ondanks de kritiek van de afgelopen dagen, een eredoctoraat moet krijgen. Dat heeft rector Yvon Englert deze ochtend gezegd in een interview op La Première. Loach wordt beschuldigd van antisemitisme en negationisme, maar Englert verwerpt die beschuldigingen. Tegelijk beklemtoont hij dat zijn universiteit onafhankelijk is.

Gisterenavond had ook premier Charles Michel zijn afkeuring laten blijken over de keuze van zijn alma mater om Loach te bekronen. Englert zei akkoord te zijn met de premier als hij zegt dat geen enkele vorm van antisemitisme getolereerd mag worden.

"Ik heb de eerste minister geen lessen of kritiek te geven", aldus Englert. "Hij doet wat hij denkt te moeten doen, maar de universiteit waakt heel erg over haar onafhankelijkheid. Autoriteitsargumenten zijn argumenten die men niet kan aanvaarden in een instelling van het vrije onderzoek."

Uitspraken onderzocht

Englert verzekerde dat de universiteit de controversiële uitspraken van Loach "met ernst en onafhankelijkheid" had onderzocht. Besluit was dat Loach op geen enkele wijze negationisme of antisemitisme aangewreven kon worden. "Denkt u dat de universiteiten van Birmingham, van Oxford, van Liverpool Hope of de ULB met het antisemitisme flirten?"

De ULB-rector waarschuwde ook de stemmen die van de controverse "een politieke match" willen maken. Hij zegt bedroefd te zijn over de verdeeldheid binnen de universiteit "die we niet gewild hebben". Op vraag van de ULB heeft de cineast dinsdag herhaald dat hij "elke vorm van ontkenning van de Holocaust" veroordeelt, en dat hij geshockeerd is om zo'n verduidelijking te moeten verschaffen.