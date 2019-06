Brusselse tunnels weer open na betoging van brandweermannen LH Jelle Couder

19 juni 2019

12u19

Bron: Belga, eigen berichtgeving 4 Een 400-tal brandweerlui veroorzaakten deze middag heel wat verkeershinder in het centrum van Brussel. Ze protesteerden tegen een wijziging in hun statuut, waardoor bepaalde premies zouden wegvallen. Heel wat tunnels gingen een tijdlang dicht, maar omstreeks 13.30 uur waren alle tunnels opnieuw open.

De brandweermannen trokken via de Kunstberg in de richting van de Naamsepoort om dan via Kunst-Wet naar Maalbeek te trekken. Nadien ging het terug via Kunst-Wet naar Kruidtuin. Doorheen de actie gingen de Jubelpark-, Wet- en Tervurentunnel richting centrum toe, net als de Hallepoort- en Madoutunnel richting Basiliek. De Leopold II-tunnel richting Zuid was ook even toe en de Naamsepoorttunnel was in beide richtingen dicht, nadat op de weg houten paletten in brand werden gestoken.

Steun van gele hesjes

Tijdens de actie vielen enkele betogers het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort binnen en werden ook wat bommetjes afgestoken. De betogende brandweerlui kregen ook de steun van een 30-tal gele hesjes.

Protest bij staatssecretaris

Omstreeks 13 uur kwam de groep van enkele honderden brandweermannen aan bij het kabinet van bevoegd Brussels staatssecretaris Cécile Jodogne, waar de onderhandelingen over hun loon plaatsvinden. Daar haalden ze houten paletten boven en haalden ze ook houten verkiezingspanelen neer om dan op straat drie torens in brand te steken. Ook bleven de vele voetzoekers luid weerklinken.

Maandag betoogden al ruim 200 brandweerlui omdat hun wachtpremie wordt geschrapt en vervangen wordt door een operationaliteitspremie. Voor sommige brandweermannen, vooral in de gespecialiseerde diensten zoals de duikers, zou dat loonsverlies betekenen.